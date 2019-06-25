الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صورة للاند روفر ديفندر 2020 المكونة من مكعبات ليجو من شركة Lego Technic على صفحات الإنترنت، وليس سراً ان الشركة على تعمل على موديل ليجو لديفندر وتختبره حول العالم حالياً وإن اجتهدت الشركة في وضع تمويهات كثيفة عليه لإخفاء ملامح التصميم الخارجي.
وقد ظهرت السيارة في الأشهر الماضي في صور تجسسية بنسخ الثلاثة والخمسة أبواب.. نسخة الثلاثة أبواب تأتي بأقواس عجلات صندوقية ومصابيح أمامية مربعة وخارجية خضراء وسقف أبيض، ويتكون الموديل من 2,573 قطعة ليجو وسيتم إطلاقه عقب فترة قصيرة من تدشين لاند روفر للموديل الحقيقي في سبتمبر القادم غالباً.
ويُذكر أن داخلية ديفندر الفعلية تسربت صورها منذ أشهر لتكشف عن لوحة عدادات رقمية وشحن لاسلكي ومقود رباعي وشاشة لمسية بارزة لنظام المعلومات الترفيهية في مركز لوحة القيادة، وستتوفر السيارة بعدد من المحركات مثل وحدات بترولية وديزل سعة 2.0 لتر ونسخة هجينة مشابهة لرينج روفر سبورد هايبرد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول نظرة على تصميم لاندروفر ديفندر 2020 عبر نسخة بمكعبات الليقو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.