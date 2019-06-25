أول نظرة على تصميم لاندروفر ديفندر 2020 عبر نسخة بمكعبات الليقو

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صورة للاند روفر ديفندر 2020 المكونة من مكعبات ليجو من شركة Lego Technic على صفحات الإنترنت، وليس سراً ان الشركة على تعمل على موديل ليجو لديفندر وتختبره حول العالم حالياً وإن اجتهدت الشركة في وضع تمويهات كثيفة عليه لإخفاء ملامح التصميم الخارجي.

وقد ظهرت السيارة في الأشهر الماضي في صور تجسسية بنسخ الثلاثة والخمسة أبواب.. نسخة الثلاثة أبواب تأتي بأقواس عجلات صندوقية ومصابيح أمامية مربعة وخارجية خضراء وسقف أبيض، ويتكون الموديل من 2,573 قطعة ليجو وسيتم إطلاقه عقب فترة قصيرة من تدشين لاند روفر للموديل الحقيقي في سبتمبر القادم غالباً.