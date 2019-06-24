سيارة تخييم فاخرة بنفس سعر بنتلي بنتايجا!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة Hawley Bowlus عن سيارة تخييم “تريلر” جديدة تم وصفها بالأكثر فخامة في العالم.. والتي تستخدم نظام بطاريات ليثيوم ايون فوسفات متطور “يمثل معيارا عالمياً جديداً للكفاءة والعملية”، حيث تدعم البطاريات مختلف الاجهزة المنزلية داخل التريلر لأسبوع قبل الاحتياج لشحنها مجدداً. كما حصلت السيارة على ألواح شمسية اختيارية بـ 120 واط لزيادة الطاقة المتوفرة، مع نظام إدارة للطاقة يمكن مراقبته عبر البلوتوث وGPS وخدمات 3G/4G لتوفير شبكة واي فاي خاصة. وتعتمد السيارة على إطار من الألومنيوم لتخفيف وزنها إلى 1500 كيلوجرام فقط، ما يعني سهولة سحبها عبر سيارات SUV وكروس اوفر كهربائية أخرى مثل تيسلا موديل X. Advertisements في الداخل توجد مساحة رحبة للأكل والنوم مع ثلاجة 12 فولت عالية الكفاءة ومايكروويف يعمل بالبطاريات وحمام داخلي بستايل الفنادق وحوض ومرآة كاملة الحجم ودولاب ومياه ساخنة لا تنقطع وغيرهم. جدران وأسقف التريلر مصنوعين من الخشب الحقيقي، مع وجود نظام تدفئة داخل الأرضية نفسها.. ويبدأ سعر التريلر من 185,000 دولار (691,000 ريال)، ما يجعلها بنفس سعر بنتلي بنتايجا تقريباً.

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