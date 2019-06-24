“بالفيديو” تويوتا افالون TRD 2020 تظهر في دريفت استعراضي

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت تويوتا فيديو جديد مثير للاهتمام لافالون TRD، حيث استعانت الشركة بخبير الدريفت كين جوشي وآخرين لقيادة السيارة على المضمار وإطلاق العنان لها مع الاستخدام المكثف لمكبح اليد الهيدروليكي.

افالون TRD لا تأتي بمكبح هيدروليكي بشكل قياسي بل تتوفر حصرياً بمكبح يد إلكتروني، ما يجعل الدريفت بهذا الشكل في الفيديو مستحيلاً.. ولكن حتى مع المكبح الهيدروليكي، لا يزال المشهد مبهراً عند تذكر ان السيارة تأتي بنظام دفع أمامي.

وقد كشفت تويوتا عن افالون TRD الجديدة بجانب كامري TRD العام الماضي، كلاهما بمحرك V6 ضغط هواء سعة 3.5 لتر بقوة 301 حصان، متصل بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات، وهي أرقام جيدة لسيارة كهذه وإن كان التصميم الخارجي الرياضي لافالون قد يدفع البعض للظن بأنها أقوى من ذلك.

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ما يميز افالون TRD عن باقي نسخ المجال هو مقدمتها التي تأتي بشبكة تهوية عملاقة تحتل المقدمة بأكملها، وإن لم تخدم دور عملي لانسداد معظمها بالبلاستيك.. والآن استمتعوا بالفيديو!