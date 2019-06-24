تجربة هيونداي سوناتا 2020 الجديدة Hyundai Sonata

الخليج ٣٦٥ نت – من كوريا الجنوبية قمنا بتجربة هيونداي سوناتا الجديدة 2020 مع طلال العاصمي.

في الوقت الذي تهرب فيه العديد من علامات السيارات من شريحة السيدان بسبب ضعف مبيعاتها لصالح سيارات الكروس أوفر والـSUV، تواجه هيونداي هذه الصيحة بقوة عبر أحدث إبداعاتها المميزة للغاية مع سيدان سوناتا 2020 الجديدة كلياً متوسطة الحجم التي تأتي كي تبهرنا بتصميمها وتقنياتها الجديدة، ولهذا سوف نلقي اليوم معكم نظرة شاملة على مختلف مواصفاتها ومميزاتها.

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الأبعاد الخارجية

الطول: 4.89 متر

العرض: 1.85 متر

الارتفاع: 1.44 متر

قاعدة العجلات: 2.83 متر

التصميم الخارجي

تقدم لنا هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً لغة تصميم فريدة رياضية الطابع، أكثر أناقة وجرأة وجمال من الجيل السابق، حيث أنها تتجه أكثر نحو هيئة الكوبيه بتصميم جذاب بالفعل، حيث تبدأ عناصر التميز بالمقدمة التي تبدو منخفضة نحو الأرض، في حين أن غطاء المحرك ممتد بشكل منحني نحو الشبك.

يحتوي المصد الأمامي على منافذ تهوية جانبية شكلية لتضفي مظهر رياضي أكثر على الواجهة، مع غطاء محرك سلس للغاية بما يتناسب مع التصميم الكلي دون أي خطوط حادة، مع القليل من لمسات الكروم للحفاظ على رقي السيدان المتوسطة خاصة مع المصابيح الجديدة ذات الأضواء النهارية المدمجة بقلب غطاء المحرك.

وتستمر الانسيابية بالخلف مع السقف المائل والخطوط البارزة بالجانب، والمستمرة حتى حقيبة الأمتعة كي تضيف مزيد من التميز لشخصية سوناتا 2020، خاصة مع شريط الكروم المحيط بالنوافذ والممتد إلى غطاء المحرك، وتتضمن الأبواب من الأسفل نواشر نحيفة سوداء مع وجود خيارات لعجلات 16 أو 17 أو 18 إنش.

وما يجذبنا بالخلف حقاً هو وجود شريط LED بكامل عرض حقيبة الأمتعة، ما يمتد أيضاً نحو المصابيح الخلفية، وهو ما يعطي سوناتا مظهر فائق التميز والجاذبية بالليل.

التصميم الداخلي والتقنيات

تنتهج هيونداي سوناتا 2020 فكرة الجمال الذكي في مقصورتها، وهو ما يبدأ مع وجود إضاءة محيطية بالمقصورة تحاكي الإضاءة الخارجية بلوحة القيادة والأبواب، في حين أن المقود مستوحى من تصميم الواجهة، بينما تلتزم لوحة القيادة بتصميم نحيف مع منافذ مكيف رفيعة جداً، كما أن أزرار التحكم بالمكيف مائلة للأعلى كي تكون أسهل للوصول بالنسبة للسائق أثناء القيادة.

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تقدم المقصورة شاشة عدادات رقمية 12.3 إنش قابلة للتخصيص حسب أنماط القيادة، ومن الممكن أن نلاحظ هنا مشكلة ضيق المساحة قليلاً في الجزء الخلفي بسبب السقف المنخفض الذي يتخذ مظهر الكوبيه قليلاً، حيث أنه يؤثر على مدى الرحابة من خلال تقليل مساحة الرأس، وهو ما يمكن أن يؤثر على الركاب طوال القامة.

أما لنظام الترفيه المعلوماتي، فسوف نجد شاشة كبيرة 10.25 إنش لمسية مع نظام صوتي فاخر من Bose متصل به 12 سماعة لتجربة صوت محيطي مميزة، حيث تعد هذه هي الشركة نفسها التي تعمل على تقديم الأنظمة الصوتية في سيارات أودي الفاخرة.

وبجانب كل ذلك، تدعم سوناتا تقنيات المفتاح الرقمي التي تسمح بغلق وفتح وتشغيل بل وقيادة هيونداي سوناتا 2020 عبر الهواتف الذكية، فلم يعد هناك حاجة لمفتاح حقيقي، وهو ما يشبه بعض التقنيات المتاحة في سيارات تيسلا، رغم وجود مفتاح خاص يمكن استخدامه عند الحاجة، إضافة إلى بطاقة يتم لمس الباب بها كي يفتح، وتتيح خاصية قيادة السيارة من الهاتف تسهيل عملية الركن في المناطق الضيقة، حيث يمكن النزول من السيارة وغلق الباب ثم إدخالها إلى بقعة الركن دون مشكلة.

انظمة الأمان

مثبت السرعة المتكيف مع إمكانية التشغيل والإيقاف

مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية

مراقبة البقعة العمياء

أنظمة الحفاظ على المسار

أنظمة تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية

أنظمة التنبيه من الاصطدامات الأمامية والخلفية

مساعد القيادة بالطرق السريعة

مساعد تتبع المسار

مساعد الخروج الآمن الذي لا يسمح بفتح الأبواب في حالة اقتراب سيارة بسرعة كبيرة من الاتجاه الذي يوشك أي من الركاب على الخروج منه

التنبيه من اصطدامات البقعة العمياء

شاشة رؤية محيطية

نظام تفادي الاصطدامات أثناء العود للخلف للركن

مساعد ركن السيارة عن بعد عبر الهواتف الذكية

خيارات المحركات

1) 4 سلندر سعة 2.5 لتر بقوة 191 حصان وعزم دوران 245 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات – تسارع من 0 إلى 100 كم/س: 8.1 ثانية

2) 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصان وعزم دوران 264 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات

تفاصيل الأداء

تقدم محركات هيونداي سوناتا أداء كافي لسيارة ذات منصة خفيفة الوزن مثلها، حيث أنها مصممة لتقديم أداء سلس ومريح بالقيادة دون التضحية بالاقتصادية عبر كفاءة الوقود العالية، ولكن الباحثين عن الأداء الرياضي لن يجدوا أن هذه السيدان المتوسطة تناسب طموحاتهم.