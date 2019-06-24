شرطة أبوظبي تطلق اختبار ذكي للحصول على رخصة القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن مشروع اختبار القيادة الذكي للراغبين في الحصول على رخصة قيادة مركبة، وذلك توظيفاً لأحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق الإمارة.

وسيكون الاختبار عن طريق مركبة ذكية تحتوي على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد خلال الاختبار ومن ثم يرسل تقريراً آلياً يسجل النتيجة في الملف المروري بشكل مباشر.

وسيطبق المشروع في مراكز الفحص الرئيسة الثلاثة في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، بحيث يحتوي كل مركز على غرف مراقبة للمشرفين على الاختبار وأنظمة إلكترونية وشاشات عرض للمراقبة، ومؤشرات الأداء.

يذكر أن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اطلع أمس على إحدى مركبات المشروع وتجهيزاتها الذكية، وذلك بحضور العميد خليفة الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي.

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واستمع قائد عام شرطة أبوظبي إلى شرح من العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية عن آلية عمل المركبة، وأهمية المشروع في الحد من حوادث المرور، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وفي الختام، سيتم توفير32 مركبة اختبار ذكية، منها 19 جير أوتوماتيك، و13 عادياً، و28 حافلة، ترتبط مع غرف التحكم والمراقبة من خلال شبكة اتصالات متطورة.