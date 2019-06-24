كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات سيارة بيجو موديل 2008 الكهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بيجو عن الموديل الكهربائي من أيقونتها 2008، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الكهربائي e-2008 الجديد يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات (136 حصان)، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر.

وتتمتع السيارة e-2008 بمدى سير كهربائي يصل إلى 310 كلم، وذلك بفضل البطارية المركبة في قاع السيارة، والتي تبلغ سعتها 50 كيلووات ساعة.

وعبر المقبس الكهربائي العادي يمكن شحن البطارية بشكل كامل في غضون 16.5 ساعة، في حين يمكن شحنها في غضون 30 دقيقة بنسبة تصل إلى 80% في محطات الشحن العامة بقدرة 100 وات.