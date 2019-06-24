5 نصائح للحفاظ على الإطارات في الأجواء الحارة

تتعرض إطارات السيارات للعديد من المشكلات مع ارتفاع درجات حرارة الجو، فهي تكون أكثر عرضة للانفجار، الأمر الذي قد يهدد سلامة الركاب.
"سيارات الوفد"، تقدم في السطور الآتية مجموعة من التدابير والنصائح لقائدي السيارات،يجب مراعاتها في ظل الأجواء الحارة الحالية:
- فحص ضغط هواء الإطارات بشكل دوري.
- ملء الإطارات بالهواء عندما تكون باردة.
- مراجعة تاريخ التصنيع المدون على الإطارات،
- فحص الإطارات لضمان عدم وجود تشققات، أو انتفاخات، أوتآكل سطح الإطار، مع ضرورة استبدال الإطار إذا تم اكتشاف أحد هذه العيوب به.
- تجنب الأوزان الزائدة بالسيارة حتى لا ترتفع درجة حرارة الإطار، نتيجة الاحتكاك الزائد بالطريق.
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