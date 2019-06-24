“بالفيديو” جي ايه سي GS8 تحصل على أعلى معايير السلامة باختبارات التصادم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مركز بحث وتقنية السيارات الصيني CATRC عن نتائج اختبارات السلامة الموسعة لعدد من السيارات، لتحصل جي ايه سي GS8 على تقييم خمسة نجوم ويتفوق على نظرائه ليصبح “بطل السلامة” في الدراسة لسيارات الـ SUV المتوسطة والكبيرة.
تحديداً، حصلت GS8 على تقييم 57.7 نقطة في مختلف اختبارات التصادم والسلامة، وهو أعلى تقييم في فئة الـ SUV المتوسطة والكبيرة لتتفوق على تويوتا هايلاندر (55.5 نقطة) وفورد ايدج (56.5 نقطة) وشانجان (54.1 نقطة) وهافال (57.4 نقطة)، وتثبت النتائج تميز مجموعة جي اي سي موتور الصينية المطورة لـ GS8 في مجال تقنيات السلامة والمعايير العالمية التي يلتزمون بها في سياراتهم.
نتائج اختبارات السلامة على جي ايه سي GS8:
- اختبار التصادم الأمامي بعرض السيارة بأكملها: حماية 91% (16.37 من 18 نقطة)
- اختبار التصادم الأمامي الجزئي: حماية 93% (16.73 من 18 نقطة)
- اختيار التصادم الجانبي: حماية 100%
- حماية الرأس والجذع في الصدمات: حماية 89%
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يذكر بأن جي ايه سي GS8 متاحة حالياً في السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات بأسعار تبدأ عند 89,500 ريال.
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