5 نصائح من الخبراء للحفاظ على سلامة إطارات سيارتك في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – تشهد منطقة الخليج العربي هذه الفترة من العام ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وهو ما يؤثر على أجزاء السيارة بالسلب خاصة الإطارات، ولقد كشفت أحد الدراسات في دولة الإمارات أن أكثر من 5% من الوفيّات على الطرق ترجع لسوء حالة الإطارات وعدم صيانتها وانفجارها في هذه الأجواء الحارة جداً.



كما كشفت شرطة أبوظبي سابقاً، عن ارتفاع نسبة الوفيات على الطرق بسبب الإطارات المنخفضة الضغط أو التالفة، حيث وصلت النسبة 17 حالة وفيّات من مجموع 199 سجلت في عام 2018، لذا قدم خبراء السيارات عدة نصائح هامة في كيفية العناية بالإطارات والحفاظ عليها خاصة في فصل الصيف، وهي كما يلي.

1- قبل التحرك بالسيارة يجب فحص الإطارات جيداً، وملاحظة وجود أي اهتراء أو قطع أو مسامير بالإطارات للتأكد من سلامتها، ويجب فحص وضبط ضغط الهواء داخل الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل حسب ما ينص عليه كتيب السيارة.

Advertisements



2- يجب إجراء عملية تدوير الإطارات مرة كل 10 الآف كم، وذلك للمحافظة عليهم من التلف السريع، وذلك عن طريق تركيب الإطارات الأمامية في الخلف بنفس الترتيب (أي الإطار الأمامي يتم تركيبة في الخلف جهة اليمين أيضاً وهكذا)، أما الإطارات الخلفية فإنه يتم تركيبها في الأمام مع عكسها.



3- عدم تحميل السيارة أكثر من وزنها المقرر له من الشركة المصنعة، حتى لا يمثل ضغط شديد على الإطارات، خاصة مع تمدد الهواء في فصل الصيف، وهو ما قد يسبب انفجارها.



4- تفادي القيادة على الأجسام الصلبة أو الخطرة والتي قد تسبب اهتراء الإطارات وقطعها، مثل الصخور وكسر الزجاج والحفر والأرصفة والحديد.



5- عدم السير على الإطارات بعد انتهاء فترة الصلاحية الخاصة بها والتي تقدر تقريباً بخمس سنوات، حتى وإن كان الظاهر أنها في حالة جيدة، حيث يجب شراء إطارات جديدة حينها.