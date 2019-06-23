كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفورليه في مصر، عن عروض كبيرة على سيارتيها "إكوينوكس"، و"ماليبو"، وذلك احتفالا بمرور ٤٥ سنة على شيفروليه في مصر، وفي ظل الانخفاض الذي يشهده الدولار أمام الجنيه بفعل إجراءات الإصلاح الإقتصادي الذي شهدته البلاد مؤخراً.
أما السيارة الثانية على لائحة مفاجآت " المنصور للسيارات "، فهي شيفرولية ماليبو، التي نجحت في عدة أسواق خارجية ومن المنتظر أن تحقق النجاح ذاته في السوق المصرية، والتي حصلت على خصم يصل إلى 40 ألف جنيه، لفترة محدودة.
وتتمتع " ماليبو " بمواصفات وأبعاد تناسب شريحة كبيرة من عشاق " السيدان " حيث أنها مزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو – ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك – و6 وسائد هوائية لأعلى فئة – نظام فرامل ABS – وفرامل يد كهربائية – ونظم الثبات الإلكتروني – ونظام مساعدة الطرق الصاعدة – و وحساسات ركن أمامية وخلفية – وكاميرا خلفية – وتكييف أوتوماتيك – وكرسي السائق يعمل في 8 إتجاهات كهربائيا - وتسخين وتبريد للمقاعد الأمامية ... والعديد من المميزات التي تحظى بها " ماليبو "
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انخفاض الدولار واحتفالاً بمرور 45 عاماً على شيفورليه في مصر.. "المنصور" تكشف عن تخفيضات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.