بعد انخفاض الدولار واحتفالاً بمرور 45 عاماً على شيفورليه في مصر.. "المنصور" تكشف عن تخفيضات جديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفورليه في مصر، عن عروض كبيرة على سيارتيها "إكوينوكس"، و"ماليبو"، وذلك احتفالا بمرور ٤٥ سنة على شيفروليه في مصر، وفي ظل الانخفاض الذي يشهده الدولار أمام الجنيه بفعل إجراءات الإصلاح الإقتصادي الذي شهدته البلاد مؤخراً.

وحصلت "إكوينوكس"، على عرض خاص، حيث يمكن اقتناء السيارة بمقدم 50 % فقط، والباقي على 3 سنوات بدون فوائد وبدون تأمين أو مصروفات إدارية، بالإضافة إلى مجموعة إضافات جديدة شهدها الإصدار الجديد للسيارة، ومنها ( فرش جلد – كرسي السائق يعمل بالكهرباء وذو وضعيات متعددة – فتحتة سقف بانوراما كهربائية )، هذا بخلاف التجهيزات والكماليات الأخرى التي تتمتع بها شيفرولية اكوينوكس مثل ( مثبت السرعة – زر الإيقاف والتشغيل – مرايا كهربائية مزودة بخاصية التسخين –– مسند يد أمامي وخلفي – عجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوعة من الجلد – مصابيح هالوجين أمامية – حساس إضاءة أمامي – نظام صوتي متكامل".

كما يتوافر بـ"إكونيكس"، توافر مجموعة من عوامل الأمان والسلامة على الطريق مثل ( فرامل ABS – 4 وسائد هوائية – أحزمة أمان مزودة بخاصية الشد المسبق ومحدد لقوة الشد – نظام الثبات الإلكتروني – نظام مساعدة الطرق الصاعدة – حساسات ركن خلفي وأمامي –كاميرا خلفية – كرسي مجهز للأطفال )

أما السيارة الثانية على لائحة مفاجآت " المنصور للسيارات "، فهي شيفرولية ماليبو، التي نجحت في عدة أسواق خارجية ومن المنتظر أن تحقق النجاح ذاته في السوق المصرية، والتي حصلت على خصم يصل إلى 40 ألف جنيه، لفترة محدودة.

وتتمتع " ماليبو " بمواصفات وأبعاد تناسب شريحة كبيرة من عشاق " السيدان " حيث أنها مزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو – ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك – و6 وسائد هوائية لأعلى فئة – نظام فرامل ABS – وفرامل يد كهربائية – ونظم الثبات الإلكتروني – ونظام مساعدة الطرق الصاعدة – و وحساسات ركن أمامية وخلفية – وكاميرا خلفية – وتكييف أوتوماتيك – وكرسي السائق يعمل في 8 إتجاهات كهربائيا - وتسخين وتبريد للمقاعد الأمامية ... والعديد من المميزات التي تحظى بها " ماليبو "