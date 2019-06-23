“بالفيديو والصور” طائرة كهربائية تحلّق 160 كيلومتر مقابل 18 ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – فكرة التحليق لـ 160 كيلومتر بـ 18 ريال فقط تبدو سخيفة وغير معقولة ولكن هذا ما ترغب في تحقيقه شركة Pipistrel Alpha Electro، والتي صنعت طائرة إنتاجية خفيفة للغاية بموتور كهربائي مع إطلاق أول نسخة مبدئية لها في 2016.

وزن الطائرة 300 كيلوجرام فقط، منهم 100 كيلوجرام لبطارية 21 كيلوواط\س تسمح للطائرة بالتحليق لساعة وحمل راكبين وتغطية 160 كيلومتر، مع شحن البطارية في حوالي ساعة.

ما يجعل هذه الطائرة التي تكلف 140,000 دولار (525,000 ريال) مختلفة عن الطائرات الأخرى المشابهة هي الموتور الكهربائي بـ 60 كيلواوط، وأن تكلفة الرحلة لمدة ساعة بالطائرة هي حوالي 18 ريال فقط حسب تصريح رئيس الشركة، والتي صنعت 40 نسخة بالفعل من الطائرة لعملاء في أوروبا وأمريكا وأستراليا.

الطائرة يتم استخدامها حالياً لدروس الطيران وليس الاستخدام التجاري، خاصة وأن المشكلة الرئيسية لاستخدام هذه النوعيات من الطائرات هو عدم وجود بنية تحتية مناسبة لها لشحن البطارية في المطارات، وإن قامت سويسرا مؤخراً بصنع أول شبكة شحن كهربائية للطائرات مؤخراً.

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لا يزال أمامنا الكثير من الوقت قبل انتشار وسائل التنقل الرخيصة في الجو مثل هذه، وانتشار سيارات الأجرة الطائرة بشكل عام، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.