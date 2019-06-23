“بالصور” رئيس تويوتا يشارك في سباق نوربورغرينغ تحت اسم مزيف

الخليج ٣٦٥ نت – يشتكي المشاهير عادة أنهم يفتقدون الحياة العادية المجهولة.. يفتقدون الذهاب للمطاعم أو المشي في الطرق بدون تجمع الناس عليهم وطلب صور وتوقيعات منهم، ونفس الأمر ينطبق على مشاهير السيارات، مثل لويس هاملتون وايلون ماسك.

في اليابان، يواجه رئيس تويوتا اكيو تويودا “مشكلة” مشابهة، إذا صح تسميتها بالمشكلة.. تويودا يشتهر بولعه بسباقات السيارات، وبفضل أموال أسرته ودعم واحدة من أكبر شركات السيارات له، أصبح تويودا متسابق جيد جداً.

جيد لدرجة أنه تسلل لسباق نوربورغرينغ لـ 24 ساعة تحت اسم مزيف حتى لا يتم التعرف عليه، حسب زعم مجلة The Drive، وسيتسابق داخل GR سوبرا، واحدة ضمن ثلاث سيارات لتويوتا ستشارك في السباق.

اكيو تويودا هو خبير مخضرم في المضامير، حيث تم رصده مؤخراً أثناء تجربه للهايبركار القادمة للشركة، كما انه دفع تويوتا تجاه تصميم سيارات أكثر إثارة، ما أدى إلى تطوير سوبرا 2020 الجديدة، ما يفسر مدى اهتمام تويودا بالفوز ببطولة نوربورغرينغ ومشاركته بنفسه.