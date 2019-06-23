إليك نتيجة تعديل لامبورجيني اورورس بواسطة الألمان

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر شركة ABT Sportsline بتعديلاتها البارعة على موديلات مجموعة فولكس فاجن بمختلف أنواعها، وآخر مشروع لهم هو لامبورجيني اوروس.

الشركة طورت وحدة تحكم جديدة للمحرك لرفع قوته إلى 710 حصان وعزم الدوران إلى 910 نيوتن.متر، مع تحسين التسارع إلى 100 كم\س إلى 3.4 ثانية، وبالمقارنة، اوروس القياسية تصل قوتها إلى 650 حصان وعزم الدوران 850 نيوتن.متر، مع سرعة قصوى ممتازة عند 305 كم\س.

وقد عقدت ABT مقارنة بين اوروس الجديدة وبين سيارة أيقونية كلاسيكية للامبورجيني، كاونتاك LP400S، والتي ضخ محركها 375 حصان، ما يوضح مدى التطور الذي مرت به صناعة السيارات على مدار السنين، حيث وصلنا لمرحلة أن سيارات الـ SUV تتمتع بسرعة تقارب السيارات الخارقة العصرية، ما يدفعنا للتساؤل عن المستقبل وما يحمله لنا من مفاجآت أخرى.