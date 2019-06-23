مشاركة صديقة للبيئة لـ"نيسان" بدوري أبطال أوروبا

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة نيسان اليابانية، عن رعايتها لدوري أبطال أوروبا للعام الخامس علي التوالي، منذ 2014 إنطلاقاً من إيمانها الشديد بأهمية الرياضة.

وأكدت "نيسان"، في بيان رسمي لها، أن التزامها المتواصل بدعم الرياضة، يأتي في إطار ما تمثله من أهمية بالغة للشباب من مختلف الأعمار، لافتة إلى تزويد البطولة، بالسيارات من الدرجة الأولى طوال مدة إقامتها، حتي يتمتع المشجع بتجربته في تشجيع فريقه المميز طوال موسم دوري أبطال أوروبا؛ وتتزايد جاذبية العلامة التجارية لدوري أبطال أوروبا من قوة إلى قوة كل عام، مما يعطي الفرصة لنيسان للاتصال والتفاعل مع محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

واختارت نيسان أن تكون مشاركتها هذا العام

Nissan LEAF

e-NV200

صديقة للبيئة دون اصدار أي انبعاثات ضارة، وخلال فعاليات الحدث، قامت نيسان بتوفير مايقرب من 363 سيارة من الفئة “” وفان “” التي تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل المسئولين والزوار إلي مدريد لتغطي بذلك مايقرب من 220 ألف كيلو متر بسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية وحدها.

وتهدف نيسان إلي نقل تجربة جديدة للجمهور من خلال النقل الخالي من الانبعاثات في شوارع مدريد وتحسين جودة الهواء وتقليل الآثار البيئة علي المدينة المضيفة والتي تعد أكبر المدن التي تتصدر ثورة السيارات الكهربائية في العالم من خلال أكبر أسطول لا ينتج

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عنه انبعاثات في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

كما قامت نيسان علي مدار أسبوع نهائي دوري أبطال أوروبا بإضافة مايقرب من 36 شاحن حول المدينة لدعم البنية التحتية للسيارات، وسوف يتم توزيعها بكافة أنحاء إسبانيا بعد انتهاء الدوري.

و كانت نيسان موتور ايجيبت قد اعلنت في شهر مارس الماضي عن عرض جديد لعملائها المقبلين علي شراء أي طراز من سيارات نيسان، وأتاح العرض فرصة حصول العميل علي رحلة لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت بأسبانيا بداية يونيو الجاري، إنطلاقاً من كون نيسان الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا، وتأكيداً لالتزامها تجاه عملائها المصريين بمشاركتهم جميع المناسبات طوال العام وتقديم أفضل العروض.

و قد أُقيمت بمقر شركة نيسان موتور ايجيبت القرعة العلنية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، و تم اختيار 7فائزين لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بأسبانيا شاملة كافة التذاكر والتنقلات الداخلية والخارجية والإقامة.