بيجو سيتروين تفتتح مصنع في المغرب بقدرة إنتاجية 100 ألف سيارة سنوياً

الخليج ٣٦٥ نت – افتتحت مجموعة “بيجو سيتروين” الفرنسية، يوم الخميس الماضي، مصنعاً جديداً للسيارات في المغرب بطاقة إنتاجية تقدر بـ 100 ألف سيارة، لتعزيز طموحاتها بمضاعفة حجم المبيعات في إفريقيا والشرق الأوسط بحلول عام 2021.

وقد ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس حفل الافتتاح، و بحسب فرانس برس، سينتج المصنع سيارات من طراز “بيجو 208” المصنعة حاليا في سلوفاكيا، حيث تم عرض نموذج لهذه السيارة أثناء الحفل، وبدأ المصنع بإنتاج محركات هذه السيارات منذ ديسمبر، وأجريت المراحل التجريبية خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن المصنع استغرق تشييده أربع سنوات تقريباً، ويرتقب أن يرتفع إنتاجه لاحقاً لتصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف سيارة، وينتظر أن يشغل المصنع نحو 2500 شخص في مرحلة أولى.

وبالنسبة لموقع المصنع فهو يقع في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط، ويبعد حوالى 200 كيلومتر عن ميناء طنجة المتوسط شمالا.

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وقد أطلق المغرب استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2014 و2022 تراهن على صناعة السيارات والطيران. وتقول السلطات المغربية إن المملكة هي أول منتج للسيارات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن صناعة السيارات تحتل السيارات صدارة الصادرات المغربية منذ 2014. ومثلت 24.4 بالمئة من مجموع تلك الصادرات سنة 2016 متقدمة على قطاعي الزراعة والفوسفات.