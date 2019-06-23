الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو يوضح قيام رجل روسي بتسجيل لقطات لسيارة مشتعلة على أحد الطرق في مدينة اودينتسوفو بمنطقة موسكو أوبلاست غربي روسي ولم يهتم بعواقب ما يفعله.
فحسب موقع ” لايف ليك” للفيديو، مر الرجل بسيارته بجانب السيارة المشتعلة لالتقاط فيديو لها عن قرب ولكن وبدون سابق إنذار، انفجرت أسطوانة الغاز الموجودة داخل السيارة وكان من الممكن أن تطيح بسيارته أيضاً.
ويوثق الفيديو أيضاً لحظة ارتباك قائد السيارة، والذي كاد أن يدفع حياته ثمناً لهذه المخاطرة باقترابه من السيارة المشتعلة والتي كانت خالية من الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر احذر الاقتراب من السيارات المشتعلة.. شاهد ما حدث لهذا الرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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