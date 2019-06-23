سُرقت سيارته من محطة وقود بجدة وارتُكب بها جريمة سطو.. تعرف على القصة

الخليج ٣٦٥ نت – علق المواطن محمد العويدي على مقطع الفيديو المتداول في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق جريمة سرقة سيارة في محطة وقود بجدة، ثم استخدامها بعد ذلك في حادِث سطو على أحد المقيمين، بأن قال أنه مالك السيارة المسروقة، وأنه قد اشتراها قبل أسبوعين.

وأضاف أنه أثناء مرور أحد مكفوليه بها داخل محطة وقود في “كيلو 8″، ترك المركبة في وضع التشغيل، فنزل أحد الأشخاص من سيارة مجاورة بها 4 أفراد وسرقها.

كما أشار أنه أثناء تقديمه بلاغا بالسرقة لقسم شرطة الجنوبية، تلقى اتصالاً آخر من مركز شرطة المنتزهات يطالبه بالحضور، واتضح عند قدومه أن الجناة استخدموا السيارة في جريمة سلب عامل آسيوي، بعد أن قاموا بالاعتداء عليه وسلب جهاز جواله في قويزة.

ومن جانبها فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الواقعة لكشف ملابساتها والإطاحة بالجناة.