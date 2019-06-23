كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برابوس تكشف عن نسخة خاصة من مرسيدس AMG G 63.. مخصصة للمناطق الوعرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة برابوس سيارتها المخصصة للمناطق الوعرة "Black Ops 800"، ويكون الموديل الخاص والجديد من مرسيدس AMG G 63 أكثر شراسة وقوة.

يعتمد الموديل الخاص على محرك توربيني مزدوج مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V، سعة 4.0 لتر بقوة 800 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1000 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة يتسارع وحش الأراضي الوعرة المعدل من الثبات إلى 100 كلم/س في خلال 4.1 ثانية، بينما تصل سرعته القصوى إلي 240 كلم/س.

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ويتميز الموديل الخاص Black Ops 800 من خلال باقة البنية العريضة “Widestar”، والتي زادت من عرض السيارة بمقدار 10 سم، بالإضافة إلى جنوط كبيرة قياس 23 بوصة.

واعتمدت برابوس في المقصورة الداخلية على تجهيزات جلدية فاخرة باللون الرمادي الغامق مع خيوط حياكة متباينة باللون الأحمر.

وأعلنت برابوس أن إنتاج الموديل الخاص Black Ops 800 يقتصر على 10 نسخ فقط بسعر 327 ألف و316 يورو( أي ما يعادل 6 ملايين و200 ألف جنيه مصري تقريباً) .