كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينو تكشف عن الجيل الخامس من أيقونتها الصغيرة Clio.. السعر والمواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة رينو عن الجيل الخامس من أيقونتها الصغيرة Clio، التي من المقرر طرحها رسميا في الخريف القادم بسعر يبدأ من 13 ألف يورو تقريبا(أي ما يعادل 246 ألف جنيه مصري تقريباً) .

وتظهر السيارة الجديدة بطول 4.05 متر وتتمتع بالمزيد من الرحابة، خاصة في المساحة المخصصة للركبة في المقاعد الخلفية، كما زادت سعة حيز الأمتعة لتصل إلى 340 لترا.

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وتضم قُمرة القيادة شاشتين كبيرتين بجانب المقود وخلفه، كما تم توسعة باقة التجهيزات بكشافات LED على سبيل المثال، والتي يتم تقديمها الآن بشكل قياسي لجميع موديلات السيارة، كما تم تجهيز السيارة بمساعد القيادة في الازدحام، مع نظام التحكم الأوتوماتيكي في مسافة الأمان.

وتتوفر للسيارة Clio الجديدة مجموعة من محركات البنزين، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 65 حصان إلى130 حصان، وبذلك تنطلق السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 200 كلم/س، في حين يبلغ معدل الاستهلاك 4.4 لتر/100 كلم.

وتخطط رينو لطرح موديل هجين بحلول عام 2020، والذي يعتمد على محرك بنزين سعة 1.6 لتر ومحركين كهربائيين وبطارية سعة 1.2 كيلووات ساعة، ومن المفترض أن تساعد هذه النسخة في الحد من الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40%.