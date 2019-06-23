تعرف على السيارة الأكثر مبيعاً في العالم

كتب: باسل الحلواني
كشفت وكالة "F2M"الأمريكية، المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن أكثر 10 سيارات مبيعاً في العالم، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالي.
واستطاعت "تويوتا كورولا"، اليابانية أن تتصدر مبيعاتالسيارات حول العالم، بعدما تمكنت من بيع 377.341 سيارة.
ورغم اقتناص "كورولا"، للمركز الأول في قائمة السيارات الأكثر مبيعاً، إلا أن مبيعاتها قد شهدت تراجعاً،
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2019 انخفضاً بنسبة 7.4% مقارنة بـ2018، وذلك في ظل الأداء المخيب للسوق الصينية التي تعد الأكبر عالميًا خلال الأشهر الثمان الأخيرة.
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