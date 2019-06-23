الخليج ٣٦٥ نت – ألقت الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة القبض على عصابة تقوم بمتابعة عملاء البنوك بعد خروجهم منها وسرقتهم، بعد أن تلقت أربعة بلاغات من أشخاص قالو أنهم بعد خروجهم من البنوك وبحوزتهم مبالغ مالية، أوهمهم أشخاص بأن هناك عطلاً في السيارة، ليقوم شخص آخر تابع لهم بسرقة المبلغ المالي الذي بحوزتهم من السيارة.
وبعد تسجيل البلاغات، شكلت إدارة التحريات والبحث الجنائي فريقاً بحثياً للبحث حول القضايا ومعرفة نشاط المتهمين وكيفية تنفيذ الجرائم وطرق اختيار الضحايا.
وبعد توفر هذه المعلومات، جهزت إدارة التحريات خطة أمنية محكمة استطاعت من خلالها القبض على أفراد العصابة وعثرت بحوزتهم على مبالغ مالية مسروقة تقدر بـ 60 ألف ريال، كما تعرف عليهم الضحايا بعد عرضهم أمامهم وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عصابة توهم عملاء البنوك بوجود أعطال في سياراتهم ثم تسرقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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