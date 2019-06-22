هاميلتون أول المنطلقين في جائزة فرنسا الكبرى

Oprah Sagal – تفوق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس على زميله في الفريق الفنلندي فالتري بوتاس ليصبح أول المنطلقين في سباق جائزة فرنسا الكبرى .

حيث كان بطل العالم 5 مرات أسرع من الفنلندي بـ 0.286 ثانية، بوتاس الذي يتأخر عن هاميلتون بـ 29 نقطة يواجه خطر الإبتعاد عن المنافسة قبل الوصول الى منتصف الموسم، بينما احتل المونغاسكي تشارل لكلير سائق الفيراري المركز الثالث واكتفى زميله سيباستيان فيتيل بالمركز السابع.

أما بالنسبة لفريق مكلارين فقد كانوا نجوم التجارب التأهيلية في الجائزة الفرنسية حيث حل كل من سائقي الفريق البريطاني لاندو نوريس والإسباني كارلوس ساينز المركزين الخامس والسادس بعد سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي حل في المركز الرابع.

بينما سينطلق الأسترالي دانيال ريكاردوا سائق رينو من المركز الثامن والفرنسي بييرغاسلي سائق ريد بول من المركز التاسع، بينما سينطلق الإيطالي أنطونيو جيوفيناتزي سائق ألفا روميو من المركز العاشر.