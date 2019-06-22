Oprah Sagal – تفوق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس على زميله في الفريق الفنلندي فالتري بوتاس ليصبح أول المنطلقين في سباق جائزة فرنسا الكبرى .
حيث كان بطل العالم 5 مرات أسرع من الفنلندي بـ 0.286 ثانية، بوتاس الذي يتأخر عن هاميلتون بـ 29 نقطة يواجه خطر الإبتعاد عن المنافسة قبل الوصول الى منتصف الموسم، بينما احتل المونغاسكي تشارل لكلير سائق الفيراري المركز الثالث واكتفى زميله سيباستيان فيتيل بالمركز السابع.
أما بالنسبة لفريق مكلارين فقد كانوا نجوم التجارب التأهيلية في الجائزة الفرنسية حيث حل كل من سائقي الفريق البريطاني لاندو نوريس والإسباني كارلوس ساينز المركزين الخامس والسادس بعد سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي حل في المركز الرابع.
بينما سينطلق الأسترالي دانيال ريكاردوا سائق رينو من المركز الثامن والفرنسي بييرغاسلي سائق ريد بول من المركز التاسع، بينما سينطلق الإيطالي أنطونيو جيوفيناتزي سائق ألفا روميو من المركز العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر هاميلتون أول المنطلقين في جائزة فرنسا الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.