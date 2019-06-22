نصائح وإرشادات يجب اتباعها قبل الانتقال من مسار لآخر على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور بالمملكة عن عدد من النصائح والإرشادات لسائقي السيارات والتي يجب اتباعها قبل الانتقال من مسار لآخر على الطريق، وهي كالتالي:
1- التأكد من إمكانية ذلك دون أن يعرض السائق نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.
2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركة انتقاله للمسار الآخر بوقت كاف.
3- التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.
4- التأكد من عدم وجود إشارات تمنع الالتفاف للمسار المراد الانتقال له.
والجدير بالذكر أن السعودية تسجل أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم، حيث قالت الإدارة العامة للمرور في مارس 2017 أن نحو 100 ألف شخص لقو حتفهم بسبب حوادث المرور خلال العشرين سنة الماضية، أي بمعدل 14 شخص يومياً في عموم مناطق المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليون نسمة.
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