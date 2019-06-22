“تفاصيل” حريق بعد اصطدام سيارة بمضخة وقود في ينبع.. وشاب ينقذ الموقف

الخليج ٣٦٥ نت – اصطدمت سيارة بإحدى مضخات الوقود مساء الإثنين الماضي في شارع الملك عبد العزيز بحي اليمامة بينبع، ما أدى إلى اشتعال النيران، ليتدخل مواطن بشجاعة ويمنع وقوع كارثة محققة بإطفاءه للحريق بمساعدة عدد من عمال المحطة، وقد أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة لحظة اصطدام السيارة المسرعة بمضخة الوقود واشتعال النيران مباشرة بعد الاصطدام، ليهرب قائد السيارة من المكان.

وقد قال الشاب ثامر المرزوقي، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهره مقطع الفيديو وهو يمنع حدوث كارثة، وفقاً لـ “عكاظ”، إن سيارته تعرضت لعطب أثناء سيره بأحد طرق ينبع، فاضطر لسحبها بالونش لأقرب بنشر، ووصل إحدى المحطات، وأثناء إنزال سيارته سمع صوت ارتطام مركبة بإحدى المضخات، وبدأت النيران في الاشتعال، فتحرك سريعا وطلب من الجميع إخراج السيارات من المحطة، وإغلاق خط إمداد الوقود بالمحطة.

كما أضاف أن قائد المركبة التي تسببت في الحريق بخير ولم يُصب بمكروه، فبعدما ارتطمت مركبته بالمضخات تحرك بسيارته إلى خلف المحطة وتوقف هناك حتى حضور رجال المرور والدفاع المدني.

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وقد أوضح أنه استغل خبرته في مجال الإطفاء، التي اكتسبها خلال عمله في مصفاة للنفط، وحضر عدداً من الدورات التدريبية في عمليات الإطفاء، لذلك كان يعلم أن لا مجال للتردد، وأي تأخير لمدة ثانية في التحرك لإطفاء الحريق قد تحدث كارثة.

كما علق على ردة الفعل التي سببها المقطع على مواقع التواصل، بأنه لم يكن يتوقع أن تكون ردة الفعل كبيرة هكذا، مؤكدا أنه شاهد المقطع في اليوم الثاني، ولم يكن يعلم أنه جرى تداوله بصورة كبيرة، إلا بعد تلقيه العديد من الاتصالات ورسائل الشكر والإشادة.

يذكر أن مقطع الفيديو المتداول أظهر شخصا يرتدي قميصاً أصفر اللون، وهو يتصرف بشجاعة نادرة لإطفاء حريق شب في محطة وقود، ووجدت ردة فعله استحساناً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليه كثيرون لقب صاحب الرداء الأصفر.