الخليج ٣٦٥ نت – استفسر مواطن حول إمكانية إصدار رخصة قيادة بعد مرور أكثر من 14 عام على الحصول على التصريح حيث قال:
“السلام عليكم يوجد تصريح من عام 1426 ولم يتم اصدار رخصه هل استطيع اصدر رخصة الآن؟”
ورد الحساب الرسمي لـ “المرور” على موقع “تويتر”، موضحاً أن المادة 39 من من نظام المرور تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنه من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن ١٨ فيعطى رخصة قياده دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبه للحصول على رخصة قيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح إمكانية إصدار رخصة قيادة بعد 14 عام من الحصول على التصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.