المرور يوضح إمكانية إصدار رخصة قيادة بعد 14 عام من الحصول على التصريح

الخليج ٣٦٥ نت – استفسر مواطن حول إمكانية إصدار رخصة قيادة بعد مرور أكثر من 14 عام على الحصول على التصريح حيث قال:

“السلام عليكم يوجد تصريح من عام 1426 ولم يتم اصدار رخصه هل استطيع اصدر رخصة الآن؟”

ورد الحساب الرسمي لـ “المرور” على موقع “تويتر”، موضحاً أن المادة 39 من من نظام المرور تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنه من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن ١٨ فيعطى رخصة قياده دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبه للحصول على رخصة قيادة.