“بالفيديو” هكذا يحميك حزام الأمان عند وقوع تصادم

الخليج ٣٦٥ نت – شارك البرنامج الأوروبي لتقييم نسب الأمان بالسيارات الجديدة “ Euro NCAP” فيديو توعوي هام منقول عن مؤسسة NSW Road Safety المهتمة بتطوير نظم أمان النقل، يوضح الأضرار التي يمكن أن تلحق بالراكب في حال عدم ربطه لحزام الأمان عند التصادم حتى وإن كان على سرعة 40 كم/س فقط.

وأكد البرنامج على ضرورة عدم تجاهل ربط الأحزمة لتجنب رد الفعل اللا إرادي للجسم عند حدوث التصادم، والذي يعد سبب رئيسي في الإصابة أو الوفاة لا قدر الله.