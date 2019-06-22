الحكومة اليابانية كانت سبباً في انهيار اندماج رينو وفيات كرايسلر

الخليج ٣٦٥ نت – انهارت مباحثات الاندماج بين رينو وفيات كرايسلر مؤخراً، وقد ذكرت التقارير بأن المتسبب في ذلك هي نيسان، وكما يبدو فإن الحكومة اليابانية كانت سبباً في ذلك أيضاً.

حيث ذكرت بلومبيرج في تقريرها بأن المسؤولين اليابانيين أعربوا للحكومة الفرنسية عن قلقهم من الاتفاقية، ما أدى إلى إيقاف فرنسا المفاوضات مؤقتاً في محاولة لكسب دعم نيسان، وهذا نتج عنه انزعاج فيات كرايسلر من التأخير وسحب طلبها على إثره.

التفاصيل عن دور الحكومة اليابانية كانت سرية، لكنها تبدو منطقية إلى حد كبير، ما يفسر مدى تعقيد مفاوضات الاندماج بين رينو وفيات كرايسلر.

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رفض وزير التجارة والصناعة الياباني التعليق على تقرير بلومبيرمج، وهو موقف تبناه وزير المالية الفرنسي، وكذلك فعل ممثلو رينو ونيسان، ووفق المصدر، فإن صانعة السيارات اليابانية لم تطلب من مسؤولي بلادها التدخل مع الحكومة الفرنسية بالرغم بأنها شعرت بالتهميش في عرض اندماج رينو وفيات كرايسلر الذي سيكون له تأثير كبير عليها.

التركيز حاليا منصب على إصلاح العلاقات بين رينو ونيسان، وقد قامت صانعتي السيارات بالفعل في أخذ خطوات نحو تحقيق هذا الهدف، بالرغم من ذلك، فإن هنالك تقارير أخرى تذكر أن محادثات اندماج رينو وفيات كرايسلر لا تزال سارية، وربما تحقق في الأخير.