مرسيدس سي كلاس 2021 الجيل القادم تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – مع تقديم بي ام دبليو الفئة الثالثة الجديدة كليا وحصول اودي A4 على فيس ليفت، تستعد مرسيدس سي كلاس للدخول في الجيل الجديد 2021، واليوم نلقي نظرة أولية عليها في صور تخيلية تم إنشاؤها بواسطة موقع موتور 1.
كحال أحدث سيارات مرسيدس السيدان المتشابهة مثل ايه كلاس و CLA، تتشابه سي كلاس معهم أيضاً حيث تتبنى واجهتها تصميما جريئا ذو مصابيح أمامية حادة مع أبعاد يبدو أنها أكبر من السابق.
وصحيح أن زيادة الحجم ترفع وزن السيارة، إلا أن الانتقال إلى منصة MRA2 التي تستخدم الألومنيوم بكثافة ستجعلها أخف، ما قد يؤدي حتى إلى تخفيض وزنها مقارنة بما هي عليه حالياً.
كما ستحصل مقصورة سي كلاس 2021 على النظام المعلوماتي الترفيهي MBUX الأحدث من مرسيدس ذو المساعد الرقمي والعدادات الرقمية مع أنظمة قيادة متطورة مساعدة للسائق.
لا توجد معلومات عن المحركات حاليا، لكنه متوقع إضافة نسخة هجينة يتم شحنها كهربائياً بالقابس، كما ستحصل على موديلات AMG عالية الأداء.
هذا ومتوقع تدشين مرسيدس سي كلاس 2021 الجديدة كلياً في وقت ما خلال العام المقبل، على أن تصل لأسواق الخليج في مطلع 2021.
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