استدعاء 60 ألف سيارة "مرسيدس"

كتب: باسل الحلواني
قرر المكتب الاتحادي للمركبات بألمانيا، استدعاء حوالي 60 ألف سيارة مرسيدس "ديزل"، من طراز "جي إل كيه 220 سي دل آي" رباعية الدفع.
واتهم المكتب الاتحادي، الشركة الألمانية، باستخدام جهاز غير مشروع للتلاعب في قيمالعوادم، لهذه السيارات التي تعمل وفقا لمعيار يورو5 للانبعاثات، وهو الأمر الذي نفته "دايمر الألمانية" مالكة علامة مرسيدس، مؤكدة أن الشركة ستدافع عن نفسها قانونيا ضد هذه
وقال المتحدث باسم مجموعة دايملر الألمانية للسيارات اليوم، في بيان له، أنه لاتزال تجري محادثات مع مكتب المركبات حول هذا الموضوع، في الوقت الذي كشفت تقارير صحفية عن اعتزام المكتب الاتحادي للمركبات توسيع نطاق التحقيقات ضد دايملر لاحتمال وجود برامج التلاعب المزعومة في العديد من الموديلات الأخرى.
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