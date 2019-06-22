بعد احتراقها.. الغموض يحيط بمستقبل سيارة ماكلارين التجريبية "سبيدتيل"

كتب: باسل الحلواني

أثار حادث احتراق إحدى السيارات التجريبية لشركة صناعة السيارات الإنجليزية "ماكلارين"، من طراز "سبيدتيل"، أثناء تجربتها، جدلاً واسعاً بين عشاق العلامة الإنجليزية العريقة، خاصةً أن الشركة لم تعلق على الحادث، ولم تصدر أية بيانات رسمية تكشف ملابساته.

وتأتي واقعة احتراق "سبيدتيل"، لتمثل تحدياً صعباً أمام

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الشركة الإنجليزية، التي كانت تعتزم منافسة "بوجاتي شيرون"، بهذه السيارة فائقة السرعة.

ومن المنتظر حتى الآن، أن يتم إنتاج عدد محدود من "سبيد تيل"، يقدر بـ 106 نسخة في العالم، بأسعار تبدأ من ما يعادل حوالي 37

مليون جنيه مصري، على أن يبدأ تسليمها إلى العملاء مطلع 2020.

و تعتمد مكلارين سبيدتيل، على نظام هجين يجمع بين عمل محرك بنزين V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 800 حصان، ومحرك كهربائي لم تكشف الشركة عن مواصفاته بعد، إلا أن القوة الإجمالية تصل إلى 1,050 حصان، ما يطلق الهايبركار من 0-300 كم/س خلال 12.8 ثانية.