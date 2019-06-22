كتب: باسل الحلواني
أثار حادث احتراق إحدى السيارات التجريبية لشركة صناعة السيارات الإنجليزية "ماكلارين"، من طراز "سبيدتيل"، أثناء تجربتها، جدلاً واسعاً بين عشاق العلامة الإنجليزية العريقة، خاصةً أن الشركة لم تعلق على الحادث، ولم تصدر أية بيانات رسمية تكشف ملابساته.
وتأتي واقعة احتراق "سبيدتيل"، لتمثل تحدياً صعباً
ومن المنتظر حتى الآن، أن يتم إنتاج عدد محدود من "سبيد تيل"، يقدر بـ 106 نسخة في العالم، بأسعار تبدأ من ما يعادل حوالي
وتعتمد مكلارين سبيدتيل، على نظام هجين يجمع بين عمل محرك بنزين V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 800 حصان، ومحرك كهربائي لم تكشف الشركة عن مواصفاته بعد، إلا أن القوة الإجمالية تصل إلى 1,050 حصان، ما يطلق الهايبركار من 0-300 كم/س خلال 12.8 ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتراقها.. الغموض يحيط بمستقبل سيارة ماكلارين التجريبية "سبيدتيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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