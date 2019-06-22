جمس جيمي تستعد للعودة لمنافسة جيب رانجلر

الخليج ٣٦٥ نت – لا يوجد منافس في السوق حالياً لجيب رانجلر، وهو ما سيتغير قريباً مع وصول فورد برونكو، ما يعني عدم تواجد جنرال موتورز في هذا القطاع.

لذلك تنوي صانعة السيارات الأمريكية إعادة إحياء جمس جيمي بعد توقف إنتاجها في 2001، حيث سيتم إطلاقها بحلول 2022 بمنصة هيكلة فوق الإطار Body-on-Frame المستخدمة في شيفروليه كولورادو وجمس كانيون، على أن تستمد SUV الطرق الوعرة طاقتها عبر محرك 3.6 لتر 6 سلندر قوة 208 حصان وعزم 373 نيوتن متر، كما يحتمل توفيرها بمحرك تيربو ديزل 4 سلندر قوة 186 حصان وعزم 500 نيوتن متر.

صحيح أنه لا يوجد شيء رسمي بعد حيال إحياء جمس جيمي، لكننا سمعنا شائعات كثيرة عن نية جنرال موترز صنع SUV بمنصة Body-on-Frame على مر الأشهر الماضية، مع ظهور نموذج سيارة مجهول أثناء اختباره ينتمي إلى الشركة.. مما يشير إلى أنه منافس رانجلر القادم.

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الجدير بالذكر أن جنرال موتورز كانت تدرس مؤخرا استثمار 1 مليار دولار (3.75 مليار ريال) في مصنع ونتزفيل بولاية ميزوري الذي يتولى بناء كولورادو وكانيون، ويعتقد بأن الأموال ستُستخدَم لإنتاج الأجيال القادمة من موديلات بيك أب وSUV الجديدة.

وأخيراً فقد ظهرت جيب رانجلر مؤخراً أثنا اختبارها بواسطة جنرال موتورز في ولاية ميشيغان، ما يشير إلى أن الشركة تختبر منافستها للتعرف على قدراتها بشكل أفضل استعداداً للوقوف بوجهها في الأسواق.