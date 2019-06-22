“67 صورة” لكزس تنظم أول عرض سينمائي بالمملكة لحضور فيلم Men in Black: International

الخليج ٣٦٥ نت – بعد المشاركة الناجحة لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات ” لكزس ” في افتتاح أول سينما في المملكة في الرياض حيث عرض في يوم الافتتاح الفيلم الأمريكي المشوق النمر الأسود “Black Panther”.

نظمت شركة عبد اللطيف جميل للسيارات في جدة أول عرض Premiere يعتبر الأول من نوعه في المملكة لحضور الفيلم العالمي المنتظر Men in Black

حيث دعت “لكزس” عملائها في جدة لقضاء أمسية سينمائية خاصة وحصرية وذلك قبل إطلاق الفيلم في السعودية بشكل رسمي في 20 يونيو 2019.

وتدور أحداث فيلم Men in Black عن مجموعة العملاء السريين الذين توكل لهم حماية المجرة من تهديد الأشرار ويستخدمون لهذه المهمة سيارات لكزس التي تمتلك التصميم المتطور وتتمتع بقوة حصانية عالية تسمح لهم بالقيام بالمهام ذات السرعة العالية وتتناسب مع عمليات المطاردة وملاحقة الأشرار.

وقد تم اعتماد سيارات لكزس لتكون السيارات الرسمية للعملاء السريين Men in Black على مستوى العالم في الفيلم.

حيث تظهر لكزس RCF كسيارة مفضلة لأبطال الفيلم في السباقات عالية السرعة. كونها متطورة وسريعة وأكثر استعدادا لنقل أبطال الفيلم لأنقاد الكون. كما تظهر في الفيلم أيضا لكزس RXh في مشاهد سينمائية وتقوم بمواجهات جريئة.

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وفي هذا السياق قالت ليزا ماتيرازو ، نائبة رئيس التسويق في شركة لكزس العالمية: “لقد أضفنا بعض القدرات المتقدمة إلى RC F لمساعدة عملاء Men in Black ،في تنفيذ مهامهم وصممنا لهم سيارة فريدة من نوعها تقاتل الأشرار ” من جهتها بينت شركة Sony Pictures Entertainment، عن سعادتها بهذا التعاون الناجح مع لكزس في هذا الفيلم والذ ي ساهم في دعم مهمات حماة المجرة ، بقيادة كريس هيمسورث وتيسا تومبسون، حيث وفرت لهم السيارة الرياضية الفاخرة لكزس RC F المثالية لحماية المجرة من التهديدات التي تتعرض لها من أشرار العالم.

وعرضت لكزس في هذا الحدث سيارتها الرياضية لكزس RCF المشاركة بالفيلم لتمنح الضيوف فرصة التعرف على هذه السيارة الرائعة بشكل أقرب.

وتعتبر لكزس “RC F” أول سيارة في العالم بمحرك أمامي ونظام دفع خلفي، تستخدم نظام توزيع عزم الدوران التفاضلي “TVD” بما يضمن توفير مستويات استثنائية من التحكم والأداء. ويتم نقل الطاقة عبر ناقل حركة جديد بثماني سرعات، كما تم تزويد السيارة بعجلات وإطارات أكثر عرضاً وبجناح خلفي رياضي متحرك لتحقيق المزيد من الثبات، علاوة على فتحات هوائية ومجارٍ للتبريد بالإضافة إلى فئة خاصة مجهزة بألياف الكربون، وتضفي هذه المزايا على السيارة طابعاً متفرداً لطالما عرفت به لكزس يمتاز بجمعه بين الأناقة وأقصى درجات الأداء مع ديناميكية قيادة غير مسبوقة.

وتأتي مشاركات لكزس بالفعاليات الترفيهية الاجتماعية والثقافية الراقية من واقع إيمانها الكبير برؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة من خلال المشاريع الثقافية والترفيهية التي ستلعب دوراً اقتصادياً مهماً من خلال توفير العديد من فرص العمل في المملكة.

من الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والإعلام قد منحت التراخيص اللازمة لأهم الشركات العالمية المتخصصة لتشغيل دور السينما في المملكة والتي سيصل عددها إلى 100 دار عرض في السعودية، إذ من المتوقع أن ينمو قطاع السينما ليصل حجمه إلى نحو مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتشكل المملكة التي يفوق عدد سكانها 32 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الـ 30 عاماً، أكبر سوق في المنطقة لدور العرض السينمائي.