6 خطوات لفحص وإضافة زيت القير الأتوماتيكي لسيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – القير الأوتوماتيكي من أبرز الأجزاء الميكانيكية في السيارة بعد المحرك، لمسؤليته الكبيرة في عملية السير وتغيير السرعات أثناء قيادة السيارة، لذا يجب العناية بهذا الجزء الهام وإجراء الصيانة الدورية له بصورة مستمرة، مع فحص زيت القير وتغييره في مواعيده، لدوره الهام في تزليج أجزاء القير وامتصاص الشوائب الناتجة عن التآكل لأجزاء التروس والقابض.



ويعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تلف القير الأوتوماتيكي هو إهمال فحص زيت القير وتغييره عند انتهاء صلاحيته، وتزويده في حالة تناقصه، حيث أن عدم تغيير الزيت يؤدي إلى زيادة معدل التآكل للأجزاء وتلفها، ونقص كمية الزيت تؤثر أيضًا في أداء ناقل السرعة.

لذا سوف نستعرض اليوم خلال السطور التالية كيفية فحص وإضافة زيت ناقل الحركة الأتوماتيكي بخطوات بسيطة.

1- إيجاد موضع فحص زيت القير



في البداية قم بركن سيارتك على أرض مستوية، مع تشغيل محرك السيارة بصورة طبيعية، ثم قم برفع غطاء المحرك كي تقوم بفحص زيت القير، مع ملاحظة أنه غالباً ما يشار إلى مكان سائل ناقل الحركة الأتوماتيكي.



فى السيارات ذات الدفع الخلفي عادة ما تكون عصا القياس في الجزء الخلفي من المحرك، أما في السيارات ذات الدفع الأمامي يكون فحص الزيت بالجزء الأمامي من المحرك ويكون موصول بالمحور.

2- التحقق من مستوى الزيت



قم بنزع عصا قياس زيت القير الأتوماتيكي مع مراعاة أن يكون محرك السيارة قيد التشغيل، والقير في وضع الانتظار، وفرامل اليد مشدودة، ثم قم بمسح عصا القياس بشكل جيد، ثم أعد إدخالها وانتزعها مرة أخرى للتحقق من مستوى الزيت.

3- تحقق من جودة الزيت

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في المعتاد يكون زيت القير في حالة لزجة ولونه أحمر، وقد يكون في بعض الأحيان وردي أو بني فاتح، وبدون فقاعات أو رائحة، ذلك عندما يكون في حالة جيدة، ويمكن اختبار جودة الزيت عن طريق وضع القليل منه على ورقة نظيفة وانتظر 30 ثانية إذا لم ينتشر فعليك عمل الصيانة لناقل الحركة.

وتوجد حالات يجب معها عمل صيانة القير والسيارة، وهي عندما يتم الكشف على الزيت ونجد لونه بني فاتح، حيث أن هذا يدل على تلوثه بسائل التبريد عن طريق تسريب في مبرد ناقل الحركة الأوتوماتيكي، أما إذا كان زيت القير رغوي أو فائر، فإنه يدل على وجود الكثير من سائل التبريد في زيت القير، ويجب أيضاً إجراء صيانة له.

4- كيفية إضافة زيت القير



قم بإضافة زيت القير على مرات وفى كل مرة قم بفحص مستوى الزيت دوريًا، إلى أن يصل إلى المستوى الصحيح، مستخدما في ذلك عصا القياس.

5- تشغيل محرك السيارة



قم بتشغيل محرك السيارة، ثم قم بتغيير أوضاع القير عدة مرات، حيث يسمح ذلك للزيت الجديد أن يسير بين كل التروس وتليينها، ثم قم بترك السيارة على وضعية (P) واتركها لتسخن.

6- إعادة فحص الزيت



افحص مستوى الزيت مرة أخرى، كي تحدد ما إذا كان الزيت قد نقص بعد جريان السائل بين التروس أم لا، إذا وجدت أنه قد نقص فيجب إضافة زيت مرة أخرى للوصول للمستوى الصحيح.