3 خطوات لتغيير زيت محرك سيارتك في المنزل

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تغيير زيت محرك السيارة من أهم العوامل التي تحافظ على المحرك وتطيل من عمره الافتراضي، حيث أن الزيت له العديد من الوظائف الهامة، ومنها تزليج الأجزاء المعدنية داخل المحرك لمنع احتكاكهم وتكسرهم، وخفض حرارة المحرك، وامتصاص الشوائب به، لذا يؤدي إهمال تغيير زيت المحرك إلى القضاء على المحرك وتلفه.



لكن بعض قائدي السيارات قد يواجهون صعوبات في تغيير زيت المحرك بانتظام نظراً لطبيعة عملهم وعدم تفرغهم للانتظار وقت طويل في مراكز الصيانة المتخصصة، لحين الانتهاء من تفريغ واستبدال الزيت، فضلًا عن إنفاق الكثير من الأموال في كل مرة، لذا سوف نقدم لكم خطوات تغيير زيت المحرك بالمنزل.

1- رفع السيارة



قم بوضع السيارة على أرض خرسانية مستوية واسعة، ثم قم بتشغيل محرك السيارة لمدة عشر دقائق لتسخين الزيت كي يتم تفريغه بسهولة، ثم أغلق تشغيل السيارة وضعها على وضع الإيقاف، بعدها قم برفع فرملة اليد، ثم ضع مثبت للإطارات لعدم تحركها أثناء تغيير الزيت ولتحقيق أقصى معدلات الأمان.

ثم قم برفع السيارة من الجهة الأمامية، وضع الوعاء الذي سيتم فيه تصريف الزيت القديم تحت المحرك.

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2- تفريغ زيت المحرك



قم بنزع غطاء الزيت من أعلى المحرك، ثم قم بنزع طبة الزيت أسفل المحرك بعد التأكد من وضع الوعاء أسفل المحرك بالضبط، ثم ننتظر ما يقرب من 10 دقائق لتفريغ الزيت من السيارة فإن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت، ثم أعد تركيب طبة الزيت السفلى بإحكام.

3- إضافة الزيت الجديد وقياسه



قم بإضافة الزيت الجديد عبر فتحة التعبئة أعلى المحرك، وتأكد من الكمية المناسبة من الزيت التي تكفي محرك سيارتك، وتأكد من وضع الكمية المناسبة من قياس الزيت بعصا القياس، ثم قم بإعادة تركيب غطاء الزيت تأكد من عدم وجود تسريب لأي زيوت بعد الانتهاء من عمل ذلك، ثم قم بإغلاق غطاء المحرك.