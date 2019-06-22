كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. هكذا ينقذ حزام الأمان حياتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر فيديو يوضح دور حزام الأمان في أنفاذ ركاب السيارة عند وقوع تصادم، وفقا لما كشفت عنه مؤسسة NSW Road Safety.

وتضمن المقطع المصور الأضرار التي قد تلحق بركاب السيارة حتي المزودة بأنظمة امان متطورة، اللذين يتجاهلون ربط حزام الأمان، ونصح "Euro NCAP" ركاب السيارات بوضع حزام الأمان حتي في حاله جلوسهم في المقاعد الخلفية .

وأوضح المقطع تأثر راكب بشدة في المقاعد الخلفية، لا يوضع حزام الأمان، عن التصادم بسرعة 40 كيلومتر في الساعة.