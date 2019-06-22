رئيس رابطة التجار يكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات

كتب: باسل الحلواني

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن أسعار السيارات شهدت خلال شهر يونيه الجاري، موجة تخفيضات جديدة، نتيجة لتراجع أسعار الدولار.

وأضاف "أبوالمجد"، إن موجة التخفيضات الحالية، هى الثانية خلال هذا العام، بعد الموجة

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الأولى التى شهدها القطاع بداية من "يناير" الماضى نتيجة تطبيق الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية المنشأ، تطبيقاً لبنود اتفاقية "الشراكة".

وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات، أن تشهد المبيعات، تحسناً كبيراً

خلال الربع الأخير من العام، لتصل المبيعات الإجمالية لـ2019، إلى 200 ألف سيارة.

واستنكر رئيس رابطة تجار السيارات، ما يردده البعض بأن الانخفاضات الحالية نتيجة للركود وتراجع المبيعات قائلاً: "ما تشهده الأسواق من خصومات وتخفيضات، يرجع إلى قوة للجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية الدولية، وانعكاس طبيعى للإجراءات الإصلاحية فى السياسات النقدية والاقتصادية".