وكيل "كيا" في مصر يكشف رسمياً عن النسخة الهاتشباك من "ريو"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، وكيل علامة كيا الكورية في مصر، عن طرح النسخة الهاتشباك، من سيارة "كيا" الشهيرة "ريو"، في السوق المحلية.

ومن المنتظر أن يتم تقديم السيارة بـ3 فئات من التجهيزات، تحتوي جميعها على محرك سعة 1.6 لتر، مكون من 4 أسطوانات، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك

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مكون من 6 نقلات، بقوة 123 حصان.

وتستطيع السيارة أن تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 11.5 ثانية، أما عن متوسط استهلاك الوقود فتستهلك السيارة حوالي 7 لتر لكل 100 كيلومتر.