مرسيدس تسيطر على التجارب الحرة الأولى والثانية

Oprah Sagal – في التجارب الحرة الأولى تصدر البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس التجارب الحرة من سباق الجائزة الفرنسية متفوقاً بفارق 0.069 ثانية عن زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس في حين أحتل المونغاسكي شارل لكلير سائق فيراري المركز الثالث بفارق 0.373 ثانية عن لويس ، بينما إحتل زميله الألماني سيباستيان فيتيل المركز الخامس بعد الهولندي ماكس فيرشتابن سائق فريق رد بول الذي حل رابعا .بفارق 0.880 ثانية خلف هاميلتون
أما في التجارب الحرة الثانية فقد إنتهت مثل الأولى بهيمنة فريق مرسيدس ولكن بتصدر فالتيري بوتاس وحلول لويس هاميلتون ثانياً، بينما حل سائق فيراري شارل لكلير ثالثاً مثل التجارب الأولى بينما اكتفى زميله في الفريق سيباستيان فيتيل المركز الرابع.
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