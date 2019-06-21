لكزس RX 2020 تحصل على تقنية إضاءة هي الأولى من نوعها في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس الشهر الماضي عن RX 2020 فيس ليفت، والتي حصلت على تصميم محدث وتقنيات سلامة جديدة ونظام معلومات ترفيهية محدث بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو.

مصابيح السيارة الأمامية LED ليست فقط أنحف وأكثر أناقة بل حصلت على تقنيات مبتكرة هي الأولى من نوعها في العالم.. ويُذكر أن لكزس هي اول شركة تقدم مصابيح LED في موديل LS 600h في 2007، كما كانت أول شركة تقدم مصابيح أمامية بأشعة عالية متكيفة في LS 2012، كلاهما موجه لتحسين الرؤية الليلية والسلامة.

والآن تستمر لكزس في ريادتها في هذا المجال بتقديم نظام إضاءة BladeScan المتكيفة الجديدة في RX 2020.. وتقول لكزس أن التقنية ستحسن من دقة الرؤية أمام السيارة من 1.7 إلى 0.7 درجة، ما يعني قدرة السائقين على رؤية أماكن كان من الصعب رؤيتها بمصابيح الأشعة العالية التقليدية مثل جوانب الطرق والمشاة وعلامات الطريق من على بعد أكبر.