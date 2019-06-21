عيب واحد منع تويوتا كورولا 2020 من الحصول على أعلى تقييمات السلامة

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا كورولا 2020 المعاد تصميمها تمثل تحسناً هائلاً عن الجيل السابق بفضل التأثير القادم من كورولا هاتشباك 2019 الأنيقة.. ومع بداية سعرها من 19,500 دولار (73,000 ريال)، كورولا هي واحدة من أكثر السيارات التنافسية في الثمن في فئتها، ولكن السؤال هنا ما مدى سلامتها في الحوادث؟

معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة الأمريكي قام باختبار كورولا 2020 في الاصطدامات ليعطيها تقييمات قوية ولكن ليست الأفضل.. تحديداً حصلت على تقييم “اختيار السلامة الأعلى”، وللحصول على هذه الدرجة على كورولا تسجيل تقييم “جيد” في جميع اختبارات تصادم المعهد، كما حصلت السيارة على تقييم “متفوق” لتقنية كبح الطوارئ التلقائي القياسية لتمكنها من تفادي الاصطدامات الأمامية بسرعات 40 كم\س.

كورولا الأساسية تأتي بعدد واسع من أنظمة السلامة المتطورة بشكل قياسي مثل التفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد المشارة والتحذير من مغادرة حارة الطريق ومصابيح أمامية أوتوماتيكية بأشعة عالية وغيرهم.

ولكن شيء واحد فقط منع كورولا من الحصول على تقييم “اختيار السلامة الأعلى +” الأفضل من المعهد، وهو المصابيح الأمامية، هي سجلت كورولا تقييم “مقبول” فقط لنسخ XLE و XSE، وتقييم “هامشي” لكورولا LE الأساسية.. ولكن فيما عدا ذلك، كورولا هي من أكثر السيارات سلامة في التعامل مع الحوادث.