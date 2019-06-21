“رولزرويس” تكشف عن 3 نسخ خاصة من طرازاتها في أبوظبي

الخليج ٣٦٥ نت – تواصل رولزرويس تقديم سياراتها الفريدة والمبهرة المصممة حسب الطلب ضمن برنامج بيسبوك للعملاء المميزين حول العالم، ولقد صنعت الشركة الإنجليزية مؤخراً ثلاثة تصاميم رائعة ولافتة ضمن طرازات كالينان ورايث وداون، لصالح شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري لسيارات رولزرويس في أبوظبي والعين.

تميز الطراز الأول السيارة كالينان باللون الأخضر الداكن، وجاء التصميم الداخلي لمقصورة القيادة باللونين البيج الكريمي وموكاسان، وعناصر داكنة تشمل مقود القيادة، وخشب الشيفرون.

ولإضفاء المزيد من التميز والروعة للسيارة كالينان، تم استخدام اللون الأخضر الداكن للتصميم الخارجي عبر غطاء المحرك ذي اللون الفضي اللامع، بالإضافة إلى تمتع السقف بغطاء زجاجي بانورامي ليستمتع الركاب بالمشاهد الرائعة في الخارج والداخل، كما تم توفير مقعد فاخر منفصل لكل راكب لمزيد من الرفاهية والتميز لهذه السيارة المذهلة.

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أما الطراز الثاني داون فيأتي باللون الأخضر الداكن أيضاً، مع تميز المقصورة الداخلية بلونين (طلب خاص)، وهم الأخضر والأخضر الصنوبري، وتتحول داون إلى سيارة كابورليه كشف، مع خاصية غطاء البيسبوك الأخضر والقابل للكشف خلال 22 ثانية فقط.

ويأتي الطراز الثالث رايث مع ألوان متميزة جداً، وهي عبارة عن مزيج من اللون الأزرق الملكي والأزرق الفاتح، كما تم إضفاء مزيج الألوان الزرقاء الرائع إلى مقصورة القيادة، حيث تتناغم الألواح الخشبية مع مجموعة الألوان الثلاثة الأزرق الداكن، أزرق الكوبالت وأزرق تشارلز.

وزودت السيارة الثالثة بإطارات ذات تصميم ديناميكي بقياس 21 إنش مع 10 عوارض، لتجعل من تصميم السيارة تحفة فنية رائعة.