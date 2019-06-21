شيفروليه ستصنع بيك اب فاخرة سعرها 375 الف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الأعوام الأخيرة، شهدت سيارات البيك اب ارتفاع كبير في الأسعار جعلها تصل لشريحة السيارات الفاخرة مع زيادة تقنياتها وخصائصها المختلفة، ما يجعل المنافسة في هذه الشريحة محتدمة للغاية بين عدة علامات مثل فورد ورام وشيفروليه، مما دفع الأخيرة لبدء التفكير في طرح بيك اب جديدة مخصصة لعشاق الفخامة والرقي بسعر يبدأ من 100,000$ (375,000 ريال).

حسب جريدة Detroit Bureau، أعلن ساندور بيزار، مدير تسويق بيك اب شيفروليه، أن هناك العديد من الأشخاص الراغبين في شراء بيك اب فخمة، وهو ما يقول أن شركته مستعدة لتنفيذه في حالة وجود طلب كافي لذلك، رغم أنه لم يؤكد إن كانت الصانعة الأمريكية تعمل على تطوير هكذا طراز بالفعل.

هذا وعلى الرغم من أن سعر 100,000$ (375,000 ريال) مقابل بيك اب يعد أمر سخيف بعض الشئ نظراً لأن العديد من سيارات البيك اب الحالية تأتي بالفعل بأسعار قريبة من بعض طرازات السيدان الفخمة دون أن تمتلك أي من خصائصها الفاخرة، إلا أن ذلك قد بدأ يتغير مؤخراً بعد أن وفرت شيفروليه الكثير من المميزات الجديدة لطرازات سلفرادو وسلفرادو HD أثناء تحسين المكونات الداخلية، بينما يتم زيادة خيارات الفئات والمحركات كذلك، كما أنه ونظراً لأن فورد F-250 Limited تأتي بالسعر ذاته، فمن المؤكد أن هناك طلب كافي على هكذا طراز بما يكفي لكي نراها قريباً بشكل رسمي.