كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ام دبليو تخطط لإنتاج سيارات مستقلة من قسم M والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال Markus Flasch رئيس قسم بي إم دبليو M “نحن ندرس سيارات M التي قد تكون قائمة بذاتها, وليس لها سلف”. وحينما سئل ما إذا كان هذا يعني سيارات مخصصة بنيت من الألف إلى الياء، أجاب Flasch “يحتمل”. وتشير التقارير إلى أن الشركة قد قررت بالفعل بشأن السيارة وتدرس أكثر من سيارة M.

ويشار إلى أن قسم مرسيدس AMG أنتج حتى الآن 3 سيارات مستقلة هي AMG GT و AMG GT-4 و Project One، ومن يدري ماذا سوف ينتج قسم M.