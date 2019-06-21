تعرف على التقنيات القادمة لجميع سيارات لكزس 2020 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك أنظمة مساعدة السائق القدرة على إنقاذ حياة ملايين الأشخاص، وهو ما يجعل من المنطقي أن تتسارع شركات السيارات في جعلها قياسية بمختلف طرازاتها، ما يبدو أن لكزس قررت الالتزام به مؤخراً عبر توفير حزمة +Safety System للأمان على كافة طرازات 2020 الخاصة بها.

تتكون حزمة +Lexus Safety System من عدة خصائص أمان تتضمن نظام تنبيه ما قبل الاصطدامات مع رصد المشاة، وهو ما يشير إلى قدرة النظام على رصد الطرقات أمام السيارات لتوفير تنبيهات مسموعة ومرئية في حالة وجود احتمال تصادم، ولكن في حالة فشل السائق في الاستجابة لهذه التحذيرات، ستعمل السيارة على تفعيل المكابح أوتوماتيكياً لمنع الاصطدام أو تقليل حدته.

تتضمن حزمة الأمان أيضاً التنبيه عند الخروج عن المسار باستخدام كاميرا عالية الدقة تمسح الطريق لتجد علامات تحديد الحارات وتقرر مكان تموضع السيارة بينها، وفي حالة قامت أحد المركبات بتغيير المسار دون تنبيه السائقين لذلك، سيتم إطلاق عدة تنبيهات بصرية وسمعية بجانب اهتزازات من المقود.

ولا ننسى أيضاً أن مثبت السرعة المتكيف بالرادار سيكون قياسي كذلك، حيث يعمل من خلال كاميرا ومستشعر رادار كي يعدل السرعة أوتوماتيكياً حسب سرعة السيارات الأخرى، في حين تتضمن المميزات القياسية الأخرى مصابيح أمامية متكيفة مع مستوى الإضاءة، ما يأتي ضمن جهود لكزس في تقليل معدل الحوادث حول العالم، والذي بلغ 6.5 مليون حادث في مختلف البلاد بعام 2017، حيث من الممكن تفادي أغلبهم.