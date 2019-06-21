“بالصور” مصادرة مجموعة سيارات نائب رئيس دولة أفريقية بقيمة 50 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تم مؤخراً مصادرة مجموعة سيارات نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغويما أوبيانغ مانجو، وذلك بنية عرضها في مزاد علني لاحقاً هذا العام.

تنوي شركة Bonhams استضافة المزاد في نادي Bonmont Golf & Country Club السويسري، حيث يتوقع أن تتعدى قيمة المجموعة 50 مليون ريال، والتي سيتم استخدامها لتمويل برامج الضمان الاجتماعي في غينيا الاستوائية .

يعد تيودورو فائق الثراء، حيث واجه الكثير من الانتقادات على مر الأعوام بسبب سوء استخدام أموال الدولة، فقد امتلك سابقاً قصر في فرنسا بلغت قيمته 111 مليون دولار (416.25 مليون ريال)، بجانب مجموعة كبير من السيارات الفارهة التي تمت مصادرة الكثير منها في عامي 2012 و2016.

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في 2012، صادرت السلطات الفرنسية عدد من سياراته وعرضتها للبيع في المزاد العلني، مما تضمن بوجاتي فيرون جراند سبورت ومازيراتي MC 12 وفيراري 599 GTO وبوجاتي فيرون بجانب بورش كاريرا GT، أما في 2016، فقد قامت السلطات السويسرية بمصادرة 25 من سياراته وبيعها في مزاد علني.

وتعد أبرز سيارات مجموعة تيودورو كل من لامبورجيني فينينو مخصصة، كوينيجسيج ون مخصصة، ماكلارين P1 صفراء، وبوجاتي فيرون ذات لون أزرق ساطع، وقد صنعت لامبورجيني 9 وحدات فقط من فينينو رودستر مع سعر يبدأ من 4.5 مليون دولار (16.87 مليون ريال)، في حين من الممكن أن تتعدى أسعار بعض الطرازات الأخرى هذه القيمة.