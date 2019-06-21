“بالصور” نظرة على أهم مميزات كيا ستينجر 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعد كيا ستينجر 2019 واحدة من أبرز الطرازات التي جرى إطلاقها هذا العام، والتي استحوذت على اهتمام الكثيرون بسبب ما تقدمه من أداء رياضي مميز مع تصميم متألق ينافس العلامات الألمانية التي تقدم خيارات أغلى في الفئة ذاتها، فدعونا نلقي اليوم نظرة على أبرز مميزاتها.

1) التصميم

تأتي ستينجر بتصميم جميل ديناميكي يترك طابع لا ينسى بعد أول نظرة، حيث أنها تتمتع بإطلالة رياضية فريدة، عجلات جذابة 19 إنش، سقف فاست باك منحني، غطاء محرك ذو اثنين من منافذ الهواء المزيفة لإبراز الجانب الهجومي وهيئة عامة أوروبية بعض الشئ.

2) المقصورة

تقدم لك المقصورة مستويات عالية من العملية وسهولة الاستخدام، مع طابع رياضي معقول دون إسراف للحفاظ على نضج مظهرها بمساحة داخلية مقبولة، إضافة لوجود عجلة قيادة قياسية مغطاة بالجلد المثقوب لسهولة الإمساك بها، مقعد منخفض رياضي، منافذ تهوية دائرية مستوحاة من الطائرات.

3) التقنيات

تتميز ستينجر 2019 بتقديمها عدد كبير من التقنيات لركابها، حيث يبدأ ذلك مع شاشة عدادات رقمية 7 إنش كبيرة توضح كافة المعلومات التي يحتاجها قائد السيارة بشكل واضح، بجانب نظام حفظ إعدادات للسائق

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4) الترفيه

تأتي ستينجر 2019 مع شاشة لمسية قياسية 7 إنش أو 8 إنش اختيارية، مع دعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، إضافة للقدرة على عرض تحديثات حركة المرور، كما ستبهرك ستينجر أيضاً بمميزاتها التقنية التي تبدأ مع نظام الترفيه المعلوماتي UVO سهل الاستخدام عبر شاشة لمسية 8 إنش، نظام صوتي فاخر Harman Kardon premium عبر 15 سماعة، ومكيف متعدد المناطق.

5) المحركات

تتوفر كيا ستينجر 2019 بمحركين، الأول 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو بقوة 255 حصان وعزم دوران 353 نيوتن.متر بمعدل تسارع من، في حين يكون الثاني V6 مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر بقوة 370 حصان وعزم دوران 510 نيوتن.متر، حيث يأتي كلاهما متصلاً بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

6) الأداء

تستطيع ستينجر 2019 الإنطلاق من 0 إلى 100 كم/س خلال 6 ثوان فقط بمحركات القياسي من فئة 4 سلندر، ولكن في حالة اختيار الفئة ذات محرك V6 الأقوى، فسوف يمكنها التسارع حتى 100 كم/س خلال 4.4 ثانية فقط.