كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيجو تعلن الكشف عن 2008 الجديد كليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بيجو بشكل رسمي عن 2008 الجديدة كليًا، وخارجية السيارة تأتي بالطابع التصميمي المألوف، مع واجهة أمامية أكثر وضوحًا يتوسطها شبك أفقي، ومصابيح مستعارة من شقيقتها 3008، مع قاعدة عجلات أكبر قليلاً.

ستحصل بيجو 2008 على أحدث التقنيات وأنظمة السلامة، والتي تشمل نظام الحفاظ على مسار الطريق والتحذير من مغادرته والمساعدة على الركن وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي وراصد انتباه السائق، مع نظام Audio Focal بـ 10 مكبرات صوت وشاشة عرض رأسية.

كما ستتوفر بيجو 2008 بثلاث خيارات من المحركات، محرك 1.2 لتر بـ 3 سلندر يولد قوة بين 99 و128 و153 حصان، ومحرك ديزل 1.5 لتر بقوة 99 حصان، مع توفر فئة كهربائية بالكامل بحزمة بطاريات 50 كيلوواط\س وبقوة 136 حصان، كما يمكن شحن 80% من البطارية خلال 30 دقيقة بالشحن السريع، مع مدى سير 310 كم.