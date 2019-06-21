كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ام دبليو تطلق الفئة الثامنة جران كوبيه بقوة 523 حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بي ام دبليو عن سيارتها من الفئة الثامنة جران كوبيه 2020، وهي سيارة كوبيه بأربعة أبواب ، وهذا يعني أن لديها خط سقف يشبه الكوبيه مختلط مع التطبيق العملي لسيارات السيدان. وإلى جانب الهيكل الجديد ، تتمتع السيارة بجزء خلفي ضخم يبلغ 65.8 بوصة ، وهو أكبر بمقدار 1.2 بوصة من الفئة الثامنة كوبيه وأكبر عرض لسيارة إنتاج من بي ام دبليو.

وقد تم تغيير كل شيء من ركائز A في الخلف عمود لتوفير تصميم الجران كوبيه، أما الزجاج الأمامي فلديه حجم أقل لتوفير خط سقف أعلى ، مما يسمح لمزيد من الإرتفاع للركاب في المقاعد الأمامية والخلفية. ويمتد السقف البانورامي القياسي إلى النافذة الخلفية ليوفر إحساس بالمساحة الكبيرة في المقصورة ، كما سيتوفر سقف من ألياف الكربون بشكل اختياري أيضًا لتقليل الوزن وتقليل مركز الثقل.

وتم استعار تصميم المقصورة الداخلية من الفئة الثامنة الكوبيه والمكشوفة ، لكن يمكن الآن الاستمتاع برفاهية خمسة ركاب في المقصورة. كما تأتي مع قاعدة عجلات أطول ، حيث توفر 7.1 بوصة أكبر لراحة الاقدام عن الكوبيه مع مساحة أكبر في الحقيبة الخلفية وفي المساحة الأمامية في الصف الأمامي , بينما ترتفع مساحة الرأس في الخلف بمقدار 3.4 بوصة. وجميع المواد ذات جودة عالية في المقصورة بما في ذلك جلد نابا على لوحة القيادة وألواح الأبواب وكذلك ذراع نقل الحركة المصنوع من كريستال شواروفسكي.

وتأتي طرازات الجران كوبيه بكونسول وسطي فريد يمتد إلى الصف الثاني ، مما يعني أن على ركاب المقعد الأوسط في الخلف الجلوس مع تباعد ساقيهم . وتشمل الميزات القياسية مقاعد رياضية بنظام التدفئة وإضاءة محيطية ومنافذ USB-C ومقاعد قابلة للطي بنسبة 40:40:20.

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وعلى عكس الكوبيه والمكشوفة، والتي تتوفر فقط في اصدار M850i xDrive للسوق الأمريكية ، فإن الجران كوبيه ستكون متاحة أيضًا في اصدارات 840i و840i xDrive مع تشغيل السيارة بمحرك 3.0 لتر بشاحن توربيني بقوة 335 حصانًا بين 5000 إلى 6500 دورة في الدقيقة و 368 رطلًا من عزم الدوران بين 1600 و 500 دورة في الدقيقة. وتستغرق سرعة التسارع من 0-100 كم في الساعة في 4.9 ثانية فقط لطرازات الدفع الخلفي أو 4.6 ثانية مع نظام xDrive. وفي كلتا الحالتين ، تنقل الطاقة عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

أما طراز M850i xDrive، فيأتي بمحرك V8 سعة 4.4 لتر بشاحنين توربينيين ينتج قوة 523 حصانًا وعزم دوران يبلغ 553 رطل، كما تستغرق السيارة 3.7 ثانية للتسارع الي 100 كم كما أن قاعدة البناء الأطول والأوسع ستحسن راحة وثبات الركوب. ويجتمع نظام التعليق الأمامي المزدوج، ونظام التعليق الخلفي ذي الخمسة وصلات، ونظام التوجيه الكهروميكانيكي لتوفير الراحة والاستجابة الدقيقة.

ويتوفر للموديلات بمحركات ذات ست أسطوانات عجلات قياس 18 بوصة قياسية مع إطارات 245 / 45R18 أمامية وإطارات خلفية لكل المواسم 275 / 40R18. وتشتمل باقة العجلات والإطارات الاختيارية على عجلات قياس 19 بوصة بإطارات أمامية 245 / 40R19 وإطارات للأداء لكل المواسم 275 / 35R19 وعجلات بقياس 20 بوصة بإطارات أمامية 245 / 35R20 وإطارات خلفية 275 / 30R20. وتأتي طرازات V8 بعجلات قياس 20 بوصة مع اطارات لكل المواسم كما تتوفر عجلات قياس 19 و 20 بوصة أيضًا مع اطارات عالية الأداء.

ويبدأ السعر من 84.900 دولار لـ 840i Gran Coupe أو 87.800 دولار لـ 840i xDrive. اما سعرM850i xDrive فيصل الي 108.900 ألف دولار مما يجعله أرخص بـ 3000 دولار من نسخة الكوبيه الأقل عملية وأقل تكلفة من الفئة الثامنة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في يوليو 2019 مع الإطلاق في السوق في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر.