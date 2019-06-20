هواوي ستطلق سيارة ذاتية القيادة بحلول 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت عملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي عن خططها المستقبلية حول صناعة السيارات ذاتية القيادة، وتوجهها نحو التوسع في هذا المجال وإطلاق منتجاتها وسياراتها الخاصة ذاتية القيادة خلال عامين.



حيث ستتعاون هواوي مع أودي وتويوتا للاستفادة من الخبرات الكبيرة لديهم في صناعة السيارات لسرعة اللحاق بمنافسيها الذين سبقوها في هذه الصناعة الناشئة مثل قوقل واوبر.



كما سوف تتعاون هواوي أيضاً مع شركتين صينيتين أخريين، مختصتين في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة، وهما Beijing New Energy Automobile و Changan Automobile، فضلا عن اعتمادها تكنولوجيا الذكاء الصناعي الخاصة بها.

ولقد أدلى دانغ ونشوان، كبير مهندسي قسم الاستراتيجيات في “هواوي”، بتصريح صحفي حول دخول الشركة مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة وقال:” سنتعاون مع اودي وتويوتا في تصميم سيارتنا، مضيفا إلى أن هواوي ستعمل على إطلاق سيارتها ذاتية القيادة في عام 2021، مع طرحها في الصين في المقام الأول، ومن ثم سيتم تسويقها إلى أوروبا”.